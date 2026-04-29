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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Alfons Haider über die Angst seiner Mutter: "Sie wollte mich verändern"

ORF2Staffel 1Folge 80vom 29.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Alfons Haider über die Angst seiner Mutter: "Sie wollte mich verändern"

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Folge 80: Hinter den Schlagzeilen: Alfons Haider über die Angst seiner Mutter: "Sie wollte mich verändern"

31 Min.Folge vom 29.04.2026

Der Mörbisch-Intendant und Moderator Alfons Haider blickte sehr persönlich auf die Beziehung zu seiner geliebten Mutter zurück. Bei Patrick Budgen sprach er über den Abschied nach ihrer langer Krankheit, über schwere Krisen rund um sein erzwungenes Outing und über prägende Momente seiner Karriere, von großen Opernball-Auftritten bis hin zu Begegnungen mit internationalen Stars.

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