Hinter den Schlagzeilen: Alfons Haider über die Angst seiner Mutter: "Sie wollte mich verändern"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 80: Hinter den Schlagzeilen: Alfons Haider über die Angst seiner Mutter: "Sie wollte mich verändern"
31 Min.Folge vom 29.04.2026
Der Mörbisch-Intendant und Moderator Alfons Haider blickte sehr persönlich auf die Beziehung zu seiner geliebten Mutter zurück. Bei Patrick Budgen sprach er über den Abschied nach ihrer langer Krankheit, über schwere Krisen rund um sein erzwungenes Outing und über prägende Momente seiner Karriere, von großen Opernball-Auftritten bis hin zu Begegnungen mit internationalen Stars.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2