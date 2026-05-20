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Hinter den Schlagzeilen
Folge 93: Hinter den Schlagzeilen: Christian Kern zu: "SPÖ-Gegenkandidatur: Kern tritt doch nicht an"
31 Min.Folge vom 20.05.2026
Er war SPÖ-Chef und Kurzzeitbundeskanzler und hat im Frühjahr offenbar mit einem Polit-Comeback spekuliert. Nach wochenlangem Rätselraten ist Christian Kern beim SPÖ-Parteitag dann doch nicht angetreten. Bei Patrick Budgen spricht der 60-jährige Wiener über die Gründe dafür, über Kritik aus den eigenen Reihen, wie er seine Zeit als alleinerziehender Vater erlebt hat und wieso er über sein aktuelles Privatleben sehr schweigsam ist.
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