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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Infektiologe Wenisch: "Impfpflicht war ein Irrweg"

ORF2Staffel 1Folge 37vom 26.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Infektiologe Wenisch: "Impfpflicht war ein Irrweg"

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Folge 37: Hinter den Schlagzeilen: Infektiologe Wenisch: "Impfpflicht war ein Irrweg"

31 Min.Folge vom 26.02.2026

Christoph Wenisch wurde während der Corona-Pandemie zu einem der bekanntesten Ärzte des Landes. Bei Patrick Budgen erzählt der Mediziner rund um den 6. Jahrestag von Corona in Österreich vom Ausnahmezustand auf den Intensivstationen, warum er die Impfpflicht rückblickend als Irrweg bezeichnet und warum er im Triathlon seinen Ausgleich findet. Bildquelle: ORF

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