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Hinter den Schlagzeilen
Folge 37: Hinter den Schlagzeilen: Infektiologe Wenisch: "Impfpflicht war ein Irrweg"
31 Min.Folge vom 26.02.2026
Christoph Wenisch wurde während der Corona-Pandemie zu einem der bekanntesten Ärzte des Landes. Bei Patrick Budgen erzählt der Mediziner rund um den 6. Jahrestag von Corona in Österreich vom Ausnahmezustand auf den Intensivstationen, warum er die Impfpflicht rückblickend als Irrweg bezeichnet und warum er im Triathlon seinen Ausgleich findet. Bildquelle: ORF
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