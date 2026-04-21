Hinter den Schlagzeilen: Patient nach Kehlkopf-OP: "Normalerweise langwieriger Prozess"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 74: Hinter den Schlagzeilen: Patient nach Kehlkopf-OP: "Normalerweise langwieriger Prozess"
31 Min.Folge vom 21.04.2026
Dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wurde vor Ostern der Kehlkopf entfernt und eine Stimmprothese eingesetzt. Bei Patrick Budgen erklärt HNO-Spezialist Christoph Arnoldner, welche Aufgaben der Kehlkopf im Körper des Menschen erfüllt. Außerdem berichtet Christian Sonntag, wie die Operation sein Leben verändert hat. Bildquelle: ORF
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