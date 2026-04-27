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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Box-Legende Fadi Merza: Titelkampf mit 48!

ORF2Staffel 1Folge 78vom 27.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Box-Legende Fadi Merza: Titelkampf mit 48!

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Folge 78: Hinter den Schlagzeilen: Box-Legende Fadi Merza: Titelkampf mit 48!

31 Min.Folge vom 27.04.2026

Er kann es einfach nicht lassen: fast zwölf Jahre nach seinem letzten Thaibox-Kampf wagt der mehrfache Weltmeister Fadi Merza mit 48 Jahren ein Comeback und steigt noch einmal in den Käfig. Bei Patrick Budgen spricht er über die extreme Leere nach seinem Karriere-Ende, sein Aufwachsen in Wien als syrischer Bub und wieso er seine mehrfach gebrochene Nase nie operieren ließ. Bildquelle: ORF

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