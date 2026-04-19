Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Ansgar Gersmann zu: "Die Queen wäre 100 geworden!"

ORF2Staffel 1Folge 72vom 19.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Ansgar Gersmann zu: "Die Queen wäre 100 geworden!"

Hinter den Schlagzeilen: Ansgar Gersmann zu: "Die Queen wäre 100 geworden!"Jetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 72: Hinter den Schlagzeilen: Ansgar Gersmann zu: "Die Queen wäre 100 geworden!"

31 Min.Folge vom 19.04.2026

Mit 70 Jahren und 214 Tagen war sie die längst dienende Monarchin der britischen Geschichte: am 21. April würde Queen Elizabeth II ihren 100. Geburtstag feiern. Bei Patrick Budgen sprach ORF-Adelsexperte Ansgar Gersmann über die vielen Höhen und Tiefen in ihrer Regentschaft, ihre modischen Statements und ihre enorme Disziplin. Außerdem verrät der gebürtige Deutsche, woher seine Liebe zu den Royals kommt und warum er als junger Mann quasi Schlossherr war. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen