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Hinter den Schlagzeilen
Folge 72: Hinter den Schlagzeilen: Ansgar Gersmann zu: "Die Queen wäre 100 geworden!"
31 Min.Folge vom 19.04.2026
Mit 70 Jahren und 214 Tagen war sie die längst dienende Monarchin der britischen Geschichte: am 21. April würde Queen Elizabeth II ihren 100. Geburtstag feiern. Bei Patrick Budgen sprach ORF-Adelsexperte Ansgar Gersmann über die vielen Höhen und Tiefen in ihrer Regentschaft, ihre modischen Statements und ihre enorme Disziplin. Außerdem verrät der gebürtige Deutsche, woher seine Liebe zu den Royals kommt und warum er als junger Mann quasi Schlossherr war. Bildquelle: ORF
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