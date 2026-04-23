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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Stefanie Werger: "Ich bin noch nicht gestorben"

ORF2Staffel 1Folge 76vom 23.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Stefanie Werger: "Ich bin noch nicht gestorben"

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Folge 76: Hinter den Schlagzeilen: Stefanie Werger: "Ich bin noch nicht gestorben"

31 Min.Folge vom 23.04.2026

Stefanie Werger: „Ich bin noch nicht gestorben“ Knapp vier Jahre nach ihrem Bühnen-Aus meldet sich Austropop-Legende Stefanie Werger mit einem neuen Song zurück. Bei Patrick Budgen erzählt die Musikerin über ihren tiefen Fall nach dem Abtritt von der Bühne, wie sie es in ihren Anfängen in der Musikbranche als Frau schwer hatte, akzeptiert zu werden und wie sie ihren heurigen 20. Hochzeitstag mit Ehemann Karl-Heinz feiern möchte. Bildquelle: ORF

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