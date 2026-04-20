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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Peter Resetarits zu "Adieu Prof. Ostbahn: Was von Willi Resetarits bleiben wird"

ORF2Staffel 1Folge 73vom 20.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Peter Resetarits zu "Adieu Prof. Ostbahn: Was von Willi Resetarits bleiben wird"

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Folge 73: Hinter den Schlagzeilen: Peter Resetarits zu "Adieu Prof. Ostbahn: Was von Willi Resetarits bleiben wird"

31 Min.Folge vom 20.04.2026

Vom Schauspielern und Jus-Studium zum erfolgreichen Journalisten. Peter Resetarits kennt viele Szenen, doch auch die Musik spielte in seinem Leben durch seinen Bruder Willi, bekannt geworden durch seine Kunstfigur "Kurt Ostbahn", eine besondere Rolle. Vor dem vierten Todestag seines Bruders sprach er bei Patrick Budgen über gemeinsame Erinnerungen, seine gescheiterte Schauspielkarriere und wie ihn schließlich das Jus-Studium zum Journalismus führte. Bildquelle: ORF

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