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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Gerda Rogers' Sternstunden-Geheimnis: "Lese mein eigenes Horoskop nicht..."

ORF2Staffel 1Folge 77vom 26.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Gerda Rogers' Sternstunden-Geheimnis: "Lese mein eigenes Horoskop nicht..."

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Folge 77: Hinter den Schlagzeilen: Gerda Rogers' Sternstunden-Geheimnis: "Lese mein eigenes Horoskop nicht..."

30 Min.Folge vom 26.04.2026

Seit 35 Jahren blickt Gerda Rogers für ihre Ö3-Radiosendung in die Sterne. Bei Patrick Budgen spricht die Astrologin über die prägendsten Stationen ihres Lebens, ihren Weg zur Astrologie und darüber, warum so viele Menschen bei ihr bis heute nach Orientierung suchen. Bildquelle: ORF

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