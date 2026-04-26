Hinter den Schlagzeilen: Gerda Rogers' Sternstunden-Geheimnis: "Lese mein eigenes Horoskop nicht..."Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 77: Hinter den Schlagzeilen: Gerda Rogers' Sternstunden-Geheimnis: "Lese mein eigenes Horoskop nicht..."
30 Min.Folge vom 26.04.2026
Seit 35 Jahren blickt Gerda Rogers für ihre Ö3-Radiosendung in die Sterne. Bei Patrick Budgen spricht die Astrologin über die prägendsten Stationen ihres Lebens, ihren Weg zur Astrologie und darüber, warum so viele Menschen bei ihr bis heute nach Orientierung suchen. Bildquelle: ORF
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