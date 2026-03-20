Hinter den Schlagzeilen: Manuel Rubey: "Wenn man in Österreich Falco gespielt hat, dann war's das"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 53: Hinter den Schlagzeilen: Manuel Rubey: "Wenn man in Österreich Falco gespielt hat, dann war's das"
30 Min.Folge vom 20.03.2026
Seit er Falco gespielt hat, ist Manuel Rubey aus der österreichischen Schauspielszene nicht mehr wegzudenken. In dieser Woche ist er in der ORF-Kultserie "Braunschlag 1986" zu sehen. Bei Patrick Budgen erzählte der Wiener, wie er mit Morddrohungen umgegangen ist, warum er aus der Kirche ausgetreten ist und welche Existenzängste ihn heute noch plagen. Bildquelle: ORF
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