Ikonen Österreichs: From America to AustriaJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 23: Ikonen Österreichs: From America to Austria
Vieles, was in den letzten Jahrzehnten über den Großen Teich zu uns gekommen ist, galt als abträglich für die geistige und körperliche Gesundheit der heranwachsenden Jugend: Comics, Jazz und Rock ´n' Roll, Coca-Cola und fettes Faschiertes in labbrigen Laberln, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber: Amerika hat schon in den Jahrhunderten davor in seiner Kernkompetenz "Food & Entertainment" mit Innovationen unser Land nachhaltig geprägt. Drei Objekte aus dem 17., 19. und 20. Jahrhundert erzählen davon. In der Reihe "Ikonen Österreichs" werden Gegenstände lebendig gemacht, die eine ikonische Bedeutung für die Geschichte des Landes haben. Ob bedeutende Kunstgegenstände oder unspektakuläre Dinge des Alltags: jedes Objekt erzählt Geschichten über sich und die Menschen, die es nutzten. Bildquelle: ORF/pre tv
