Ikonen Österreichs: Die GugelhupfformJetzt kostenlos streamen
Ikonen Österreichs
Folge 46: Ikonen Österreichs: Die Gugelhupfform
11 Min.Folge vom 09.05.2026
Kaum eine Backform ist so tief in Österreichs Kultur verankert wie der Gugelhupf. Zwischen Wiener Biedermeier, Kaffeehauskultur und Familienerinnerungen erzählt die ikonische Form Geschichten von Genuss, Tradition und Alltag. Die Reihe „Ikonen Österreichs“ widmet sich diesmal einem Klassiker der Mehlspeisküche – und den Legenden, Mythen und Menschen, die ihn bis heute lebendig halten. Regie: Weina Zhao Bildquelle: ORF
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