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Ikonen Österreichs

Ikonen Österreichs: Die Gugelhupfform

ORF2Staffel 1Folge 46vom 09.05.2026
Ikonen Österreichs: Die Gugelhupfform

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Folge 46: Ikonen Österreichs: Die Gugelhupfform

11 Min.Folge vom 09.05.2026

Kaum eine Backform ist so tief in Österreichs Kultur verankert wie der Gugelhupf. Zwischen Wiener Biedermeier, Kaffeehauskultur und Familienerinnerungen erzählt die ikonische Form Geschichten von Genuss, Tradition und Alltag. Die Reihe „Ikonen Österreichs“ widmet sich diesmal einem Klassiker der Mehlspeisküche – und den Legenden, Mythen und Menschen, die ihn bis heute lebendig halten. Regie: Weina Zhao Bildquelle: ORF

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