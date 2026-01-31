Symposium Reisner und Wehrschütz in KitzbühelJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Symposium Reisner und Wehrschütz in Kitzbühel
67 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Beim Symposium des Bundesheers in Kitzbühel Ende 2025 mit dem Titel „Die Welt aus den Fugen“ diskutierten der renommierte Militärexperte Oberst Markus Reisner und der ORF-Korrespondent und Milizoffizier Christoph Wehrschütz über die aktuelle globale Sicherheitslage und beantworteten Fragen aus dem Auditorium.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV