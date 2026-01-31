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Symposium Reisner und Wehrschütz in Kitzbühel

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 1vom 31.01.2026
Symposium Reisner und Wehrschütz in Kitzbühel

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Folge 1: Symposium Reisner und Wehrschütz in Kitzbühel

67 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Beim Symposium des Bundesheers in Kitzbühel Ende 2025 mit dem Titel „Die Welt aus den Fugen“ diskutierten der renommierte Militärexperte Oberst Markus Reisner und der ORF-Korrespondent und Milizoffizier Christoph Wehrschütz über die aktuelle globale Sicherheitslage und beantworteten Fragen aus dem Auditorium.

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