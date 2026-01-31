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Schwere Waffen für die Ukraine: Heavy Metal & Rock 'n' Roll

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 14vom 31.01.2026
Schwere Waffen für die Ukraine: Heavy Metal & Rock 'n' Roll

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Folge 14: Schwere Waffen für die Ukraine: Heavy Metal & Rock 'n' Roll

14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Wirkung und Grenzen von schweren Waffensystemen (Artillerie, Raketen, Panzer) im aktuellen Gefechtsfeld: Sensorik, Vernetzung und Schulung sind für Effekte wichtiger als Stückzahlen allein.

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