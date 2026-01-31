Schwere Waffen für die Ukraine: Heavy Metal & Rock 'n' RollJetzt kostenlos streamen
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Folge 14: Schwere Waffen für die Ukraine: Heavy Metal & Rock 'n' Roll
14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Wirkung und Grenzen von schweren Waffensystemen (Artillerie, Raketen, Panzer) im aktuellen Gefechtsfeld: Sensorik, Vernetzung und Schulung sind für Effekte wichtiger als Stückzahlen allein.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV