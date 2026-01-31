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Ukraine Bilanz nach 40 Tagen

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 8vom 31.01.2026
Ukraine Bilanz nach 40 Tagen

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Folge 8: Ukraine Bilanz nach 40 Tagen

10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Frühe Lehren aus den ersten Kriegswochen: adaptive ukrainische Verteidigung, schnelle Lernkurven – aber auch strukturelle Defizite in Luftüberlegenheit und Reichweite. Reisners Fazit: Anpassungsgeschwindigkeit wurde zum Schlüssel.

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