Ukraine Bilanz nach 40 TagenJetzt kostenlos streamen
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Folge 8: Ukraine Bilanz nach 40 Tagen
10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Frühe Lehren aus den ersten Kriegswochen: adaptive ukrainische Verteidigung, schnelle Lernkurven – aber auch strukturelle Defizite in Luftüberlegenheit und Reichweite. Reisners Fazit: Anpassungsgeschwindigkeit wurde zum Schlüssel.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV