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Alles auf eine Karte! Die ukrainischen Offensiven in Cherson und Charkiv

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 17vom 31.01.2026
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Folge 17: Alles auf eine Karte! Die ukrainischen Offensiven in Cherson und Charkiv

16 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Reisner erklärt die ukrainischen Gegenoffensiven 2022: Täuschung, Schwerpunktbildung und schnelle Ausnutzung russischer Lücken – verbunden mit Risiken überdehnter Logistik.

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