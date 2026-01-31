Alles auf eine Karte! Die ukrainischen Offensiven in Cherson und CharkivJetzt kostenlos streamen
Im Fokus
Folge 17: Alles auf eine Karte! Die ukrainischen Offensiven in Cherson und Charkiv
16 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner erklärt die ukrainischen Gegenoffensiven 2022: Täuschung, Schwerpunktbildung und schnelle Ausnutzung russischer Lücken – verbunden mit Risiken überdehnter Logistik.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Fokus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV