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Krieg in der Ukraine: Führungsfähigkeit als entscheidender Faktor

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 5vom 31.01.2026
Krieg in der Ukraine: Führungsfähigkeit als entscheidender Faktor

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Folge 5: Krieg in der Ukraine: Führungsfähigkeit als entscheidender Faktor

10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Vom Gefechtsstreifen bis zur Verbandsführung: Reisner erklärt Führungsgrundsätze unter Drohnen‑ und Sensor‑Dauerbeobachtung – Entscheiden unter Zeitdruck, Disziplin in der Lagebeurteilung und Delegation als Überlebensfaktor.

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