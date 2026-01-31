Krieg in der Ukraine: Führungsfähigkeit als entscheidender FaktorJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Krieg in der Ukraine: Führungsfähigkeit als entscheidender Faktor
10 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Vom Gefechtsstreifen bis zur Verbandsführung: Reisner erklärt Führungsgrundsätze unter Drohnen‑ und Sensor‑Dauerbeobachtung – Entscheiden unter Zeitdruck, Disziplin in der Lagebeurteilung und Delegation als Überlebensfaktor.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV