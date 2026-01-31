Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 10vom 31.01.2026
Folge 10: Der Einsatz von Drohnen im Ukraine-Krieg

14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Von Aufklärung bis Kamikaze‑Drohnen: Reisner beschreibt die neue Drohnen‑Ökologie, Anti‑Drohnen‑Taktiken und die Jagd auf Bedienerteams – ein Wettlauf zwischen Elektronik, Tarnung und Effektorik.

Österreichisches Bundesheer
