Ukrainekrieg Erste Ableitungen aus 2022 und Ausblick 2023Jetzt kostenlos streamen
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Folge 19: Ukrainekrieg Erste Ableitungen aus 2022 und Ausblick 2023
27 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisners Lessons Learned: Industriekapazitäten, Ausbildung, Luftabwehr – plus die Rolle von Partnern für Durchhaltefähigkeit. Ausblick: Was 2023/24 operativ realistisch war/ist.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV