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Ukrainekrieg Erste Ableitungen aus 2022 und Ausblick 2023

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 19vom 31.01.2026
Ukrainekrieg Erste Ableitungen aus 2022 und Ausblick 2023

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Folge 19: Ukrainekrieg Erste Ableitungen aus 2022 und Ausblick 2023

27 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Reisners Lessons Learned: Industriekapazitäten, Ausbildung, Luftabwehr – plus die Rolle von Partnern für Durchhaltefähigkeit. Ausblick: Was 2023/24 operativ realistisch war/ist.

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