Krieg in der Ukraine: Die Erfolgsgeschichte der ukrainischen ArtillerieJetzt kostenlos streamen
Im Fokus
Folge 12: Krieg in der Ukraine: Die Erfolgsgeschichte der ukrainischen Artillerie
14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Wie Starlink und die Feuerleit‑Software GIS Arta Zielerfassung, Koordination und Reaktionszeiten revolutionieren: Reisner ordnet ein, wie vernetzte Sensor‑Shooter‑Ketten ukrainische Präzision ermöglichen. Kontext: Studien zu privat betriebener Raumfahrt im Krieg.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV