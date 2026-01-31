Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Fokus

Krieg in der Ukraine: Die Erfolgsgeschichte der ukrainischen Artillerie

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 12vom 31.01.2026
Krieg in der Ukraine: Die Erfolgsgeschichte der ukrainischen Artillerie

Krieg in der Ukraine: Die Erfolgsgeschichte der ukrainischen ArtillerieJetzt kostenlos streamen

Im Fokus

Folge 12: Krieg in der Ukraine: Die Erfolgsgeschichte der ukrainischen Artillerie

14 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Wie Starlink und die Feuerleit‑Software GIS Arta Zielerfassung, Koordination und Reaktionszeiten revolutionieren: Reisner ordnet ein, wie vernetzte Sensor‑Shooter‑Ketten ukrainische Präzision ermöglichen. Kontext: Studien zu privat betriebener Raumfahrt im Krieg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Fokus
Österreichisches Bundesheer
Im Fokus

Im Fokus

Alle 1 Staffeln und Folgen