Strategische und operative Aspekte im Ukraine-KriegJetzt kostenlos streamen
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Folge 7: Strategische und operative Aspekte im Ukraine-Krieg
9 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner ordnet Strategie vs. Operative: Ziele, Mittel, Wege – von Luft‑/Informationsraum bis Boden. Er zeigt, wie „große Linien“ (Industrie, Bündnisse) operative Optionen an der Front begrenzen.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV