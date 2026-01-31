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Strategische und operative Aspekte im Ukraine-Krieg

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 7vom 31.01.2026
Strategische und operative Aspekte im Ukraine-Krieg

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Folge 7: Strategische und operative Aspekte im Ukraine-Krieg

9 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Reisner ordnet Strategie vs. Operative: Ziele, Mittel, Wege – von Luft‑/Informationsraum bis Boden. Er zeigt, wie „große Linien“ (Industrie, Bündnisse) operative Optionen an der Front begrenzen.

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