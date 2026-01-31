Krieg in der Ukraine: Luhansk ist gefallen - wie geht es weiter?Jetzt kostenlos streamen
Folge 15: Krieg in der Ukraine: Luhansk ist gefallen - wie geht es weiter?
17 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner blickt auf die operative Anschlusslogik nach Geländegewinnen: Sicherung, Nachschub, Verlegung der Schwerpunkte – und was das für Frontstabilität und Verhandlungen bedeutet.
