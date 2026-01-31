Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 3vom 31.01.2026
7 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Anhand typischer Phasen des Angriffs zeigt Reisner, wie Aufklärung, Feuerüberlegenheit und Bewegung zusammenspielen – und welche Rolle Drohnen und präzises Artillerie‑Feuer heute haben. Praxisnah, mit Fokus auf Entscheidungsabläufe und Risiken.

Österreichisches Bundesheer
