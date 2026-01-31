Die militärische Lage in der UkraineJetzt kostenlos streamen
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Folge 4: Die militärische Lage in der Ukraine
8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner skizziert die zentralen Herausforderungen: Munitions‑/Mannstärke, Luftabwehr‑Dauerlast, operative Durchbrüche und der lange Atem im Abnützungskrieg. Seine Quintessenz: Ohne verlässliche externe Unterstützung sinkt die Verhandlungsmacht Kiews.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: BMLV