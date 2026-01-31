Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Fokus

Die militärische Lage in der Ukraine

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 4vom 31.01.2026
Die militärische Lage in der Ukraine

Die militärische Lage in der UkraineJetzt kostenlos streamen

Im Fokus

Folge 4: Die militärische Lage in der Ukraine

8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Reisner skizziert die zentralen Herausforderungen: Munitions‑/Mannstärke, Luftabwehr‑Dauerlast, operative Durchbrüche und der lange Atem im Abnützungskrieg. Seine Quintessenz: Ohne verlässliche externe Unterstützung sinkt die Verhandlungsmacht Kiews.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Fokus
Österreichisches Bundesheer
Im Fokus

Im Fokus

Alle 1 Staffeln und Folgen