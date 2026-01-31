Die russische BataillonskampfgruppeJetzt kostenlos streamen
Im Fokus
Folge 2: Die russische Bataillonskampfgruppe
3 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Was leistet eine Bataillonskampfgruppe im modernen Gefecht? Reisner erklärt Aufbau, Führungsprinzipien und warum modulare Kampfgruppen Tempo, Wirkung und Schutz auf der taktischen Ebene verbinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Fokus
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV