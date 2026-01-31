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Die logistische Unterstützung der russischen Streitkräfte

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 6vom 31.01.2026
Die logistische Unterstützung der russischen Streitkräfte

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Folge 6: Die logistische Unterstützung der russischen Streitkräfte

9 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Wie hält Russland sein Logistik‑Netz funktionsfähig? Reisner beleuchtet Personalauffüllung, Munitionsströme und Dreh‑/Angelpunkte – und warum solche Ketten Ziel ukrainischer Präzisionsschläge sind.

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