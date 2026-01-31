Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aus dem Kriegstagebuch: Erfolgreiche Abwehr einer russischen Kampfgruppe in einem Vorort von Kiew.

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 9vom 31.01.2026
Folge 9: Aus dem Kriegstagebuch: Erfolgreiche Abwehr einer russischen Kampfgruppe in einem Vorort von Kiew.

8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Reisner erklärt, wie dezentrale Artillerie und bewegliche Verteidigung russische Angriffe abbremsten – unterstützt durch Sensor‑Netze und kurze „Find‑Fix‑Finish“‑Zyklen. Grenzen bleiben Munitions‑/Luftabwehr‑Engpässe.

Österreichisches Bundesheer
