Aus dem Kriegstagebuch: Erfolgreiche Abwehr einer russischen Kampfgruppe in einem Vorort von Kiew.Jetzt kostenlos streamen
Folge 9: Aus dem Kriegstagebuch: Erfolgreiche Abwehr einer russischen Kampfgruppe in einem Vorort von Kiew.
8 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Reisner erklärt, wie dezentrale Artillerie und bewegliche Verteidigung russische Angriffe abbremsten – unterstützt durch Sensor‑Netze und kurze „Find‑Fix‑Finish“‑Zyklen. Grenzen bleiben Munitions‑/Luftabwehr‑Engpässe.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
12
Copyrights:© BMLV