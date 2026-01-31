Krieg in der Ukraine: Die Schlacht um den DonbassJetzt kostenlos streamen
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Folge 11: Krieg in der Ukraine: Die Schlacht um den Donbass
17 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Operative Zielsetzung und Realität im Donbass: Reisner analysiert Kräfteansatz, Gelände, Logistikkorridore – und warum Abnutzung und Artillerie‑Duelle Dominanz behalten.
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Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV