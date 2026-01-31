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Der Kampf um unsere Meinung

Österreichisches BundesheerStaffel 1Folge 18vom 31.01.2026
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Folge 18: Der Kampf um unsere Meinung

15 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

„Hybride Kriegsführung“ im Fokus: Informationsoperationen, Cyberangriffe und Eskalationsmanagement – Reisner zeigt, wie Europa im Informations‑/Cyberraum getestet wird.

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