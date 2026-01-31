Bachmut ist gefallen – Schlacht um den DonbassJetzt kostenlos streamen
Folge 20: Bachmut ist gefallen – Schlacht um den Donbass
21 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Einordnung des Kampfes um Bachmut: taktische Wertigkeit vs. Symbolik, Kosten beider Seiten und Folgewirkungen auf angrenzende Abschnitte.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BMLV