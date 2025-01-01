Ivanhoe
Folge 21: Die Ehre eines Lords
23 Min.Ab 6
Der Prinz verhaftet einen Lord, der sich weigert, ihm die Treue zu schwören. Ivanhoe eilt ihm zu Hilfe, nachdem er von Robin Hood über den Vorfall informiert worden ist. Und auch Lady Rowena setzt sich für den Lord beim Erzbischof ein.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Copyrights:© Your Family Entertainment