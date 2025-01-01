Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

RiCStaffel 1Folge 26
Folge 26: Die Suche nach dem Gral

23 Min.Ab 6

Ivanhoe macht sich auf die Suche nach dem heiligen Gral, denn er ist fest davon überzeugt, dass er nur durch ihn genug Kraft für seinen Kampf gegen Prinz John hat. Doch Prinz John erfährt von seinem Plan und stellt ihm eine Falle.

