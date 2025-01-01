Ivanhoe
Folge 31: Die Entführung
23 Min.Ab 6
Prinz John stellt Ivanhoe eine Falle und lässt seinen geliebten Hofnarr entführen. Doch Ivanhoe ahnt bereits, was der Prinz vorhat, und markiert die Goldmünzen des Lösegeldes, das er für den Narren zahlen soll, um den Prinzen zu entlarven.
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
6
Copyrights:© Your Family Entertainment