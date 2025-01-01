Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe Staffel 1 Folge 23
Folge 23: Der Rebell

23 Min. Ab 6

Ein sächsischer Adliger sucht Ivanhoe auf, um ihn zu einer Rebellion gegen den Prinzen zu überreden. Doch Ivanhoe lehnt ab, weil ihm die Gefahr für einen Bürgerkrieg zu groß ist. Daraufhin sinnt der Adlige auf Rache und schmiedet einen Plan.

