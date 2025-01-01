Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ivanhoe

RiCStaffel 1Folge 28
Folge 28: Der Taschenspielertrick

23 Min.Ab 6

Prinz John setzt Ivanhoe unter Druck, indem er Lady Rowena auf Lebenszeit aus England verbannt. Ihre Strafe kann nur aufgehoben werden, wenn Ivanhoe die Treue zu König Richard aufgibt. Ivanhoe lässt sich darauf ein, doch er hat einen Plan.

