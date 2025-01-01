Ivanhoe
Folge 33: Der Alchemist
23 Min.Ab 6
Ein Alchimist hilft Ivanhoe bei einem Angriff mit einer überraschenden Explosion. Seine Fähigkeiten interessieren Prinz John ebenfalls, und er lässt den Mann festnehmen. Doch der Alchimist verweigert Prinz John seine Dienste.
Ivanhoe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment