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Kärnten heute

Kärnten heute vom 23.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1187vom 23.07.2026
Kärnten heute vom 23.07.2026

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Kärnten heute

Folge 1187: Kärnten heute vom 23.07.2026

19 Min.Folge vom 23.07.2026

Provisorium für Feuerwehr Lieserhofen | Klagenfurt beschließt Budget mit Verspätung | Gemeinschaftliches Wohnprojekt gegen Einsamkeit | Meldungen | Radio Kärnten bleibt Marktführer im Land | 30 Jahre Galerie Schloss Ebenau | Kochen mit Haubenkoch Hannes Müller

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