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Kärnten heute

Kärnten heute vom 25.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1189vom 25.07.2026
Kärnten heute vom 25.07.2026

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Folge 1189: Kärnten heute vom 25.07.2026

15 Min.Folge vom 25.07.2026

Lebensrettende Hilfe bei Badeunfällen | Sind verkehrsberuhigte Zonen sinnvoll? | Tracht ist wieder im Trend | Meldungen | Kärntner Derby als Cup-Highlight | Reichenfels-St. Peter holt Feuerwehr-WM-Gold

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