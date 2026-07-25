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Kärnten heute
Folge 1189: Kärnten heute vom 25.07.2026
15 Min.Folge vom 25.07.2026
Lebensrettende Hilfe bei Badeunfällen | Sind verkehrsberuhigte Zonen sinnvoll? | Tracht ist wieder im Trend | Meldungen | Kärntner Derby als Cup-Highlight | Reichenfels-St. Peter holt Feuerwehr-WM-Gold
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