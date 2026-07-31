Kärnten heute vom 31.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1195: Kärnten heute vom 31.07.2026
20 Min.Folge vom 31.07.2026
Kirchtag ging nach Gewitter weiter | Trockenheit setzt Landwirtschaft zu | Studiogast: Rudolf Grünanger über Agrarhandel | Meldungen | WAC startet mit jungem Team in die Saison | Heunburg wird zur Theaterkulisse | Dabei: Kirchtagsstimmung und Drachenbootrennen
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2