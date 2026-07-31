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Kärnten heute

Kärnten heute vom 31.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1195vom 31.07.2026
Kärnten heute vom 31.07.2026

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Kärnten heute

Folge 1195: Kärnten heute vom 31.07.2026

20 Min.Folge vom 31.07.2026

Kirchtag ging nach Gewitter weiter | Trockenheit setzt Landwirtschaft zu | Studiogast: Rudolf Grünanger über Agrarhandel | Meldungen | WAC startet mit jungem Team in die Saison | Heunburg wird zur Theaterkulisse | Dabei: Kirchtagsstimmung und Drachenbootrennen

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