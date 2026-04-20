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kreuz und quer

kreuz & quer: Jung, dynamisch, konservativ - Neue Christen in Österreich

ORF2Folge vom 20.04.2026
kreuz & quer: Jung, dynamisch, konservativ - Neue Christen in Österreich

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kreuz und quer

Folge vom 20.04.2026: kreuz & quer: Jung, dynamisch, konservativ - Neue Christen in Österreich

36 Min.Folge vom 20.04.2026

In Europa, auch in Österreich, gewinnen konservative christliche Gruppen überraschend starken Zulauf, obwohl Kirchenaustritte hoch bleiben. Die Doku zeigt Beispiele wie die Legionäre Christi, Heiligenkreuz oder evangelikale Gemeinden, die mit klaren Werten, lebendiger Liturgie und Gemeinschaft junge Menschen anziehen. Dabei geht es um Sinnsuche, Identität und teils auch politische Positionierung, etwa bei "pro‑life"-Bewegungen oder rechtspopulistischen Strömungen. Bildquelle: ORF/pre tv

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