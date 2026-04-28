kreuz & quer: Frauen hinter Trump - Glaube, Politik und VerschwörungJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 28.04.2026: kreuz & quer: Frauen hinter Trump - Glaube, Politik und Verschwörung
52 Min.Folge vom 28.04.2026
Sie unterstützen Trump, glauben an Verschwörungen und waren teils am Sturm aufs Kapitol beteiligt. Wer sind diese Frauen? Eine Filmemacherin und eine Ethnografin begeben sich mit einer Anhängerin auf einen Roadtrip. Die Doku zeigt, wie Sinnsuche, persönliche Krisen und politische Radikalisierung zusammenwirken und fragt, wie Verständigung noch möglich ist. Bildquelle: APA-Images / AP / Pablo Martinez Monsivais
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Copyrights:© Season 1: ORF 2