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kreuz und quer

kreuz & quer: Frauen hinter Trump - Glaube, Politik und Verschwörung

ORF2Folge vom 28.04.2026
kreuz & quer: Frauen hinter Trump - Glaube, Politik und Verschwörung

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kreuz und quer

Folge vom 28.04.2026: kreuz & quer: Frauen hinter Trump - Glaube, Politik und Verschwörung

52 Min.Folge vom 28.04.2026

Sie unterstützen Trump, glauben an Verschwörungen und waren teils am Sturm aufs Kapitol beteiligt. Wer sind diese Frauen? Eine Filmemacherin und eine Ethnografin begeben sich mit einer Anhängerin auf einen Roadtrip. Die Doku zeigt, wie Sinnsuche, persönliche Krisen und politische Radikalisierung zusammenwirken und fragt, wie Verständigung noch möglich ist. Bildquelle: APA-Images / AP / Pablo Martinez Monsivais

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