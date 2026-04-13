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kreuz und quer

kreuz & quer: Freundschaft - eine Superkraft?

ORF2Folge vom 13.04.2026
kreuz & quer: Freundschaft - eine Superkraft?

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kreuz und quer

Folge vom 13.04.2026: kreuz & quer: Freundschaft - eine Superkraft?

46 Min.Folge vom 13.04.2026

Sie formt unsere Identität, stärkt unser Wohlbefinden und hat sogar das Potenzial, unser Leben zu verlängern - die Kraft der Freundschaft. Die Wissenschaft geht der Frage nach, welche Faktoren darüber entscheiden, mit wem wir uns befreunden. Vor allem in Zeiten zunehmender Einsamkeit und Digitalisierung stellt sich heraus, ob Freundschaft überhaupt noch eine Chance hat. Bildquelle: ORF/Bilderfest/ARTE Gestaltung: Manuela Richter-Jähnig Redaktion: Irene Klissenbauer

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