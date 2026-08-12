Von Hirtinnen und WölfenJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 457: Von Hirtinnen und Wölfen
45 Min.Folge vom 12.08.2026
Wenn der Wolf zurückkehrt, gerät das fragile Gleichgewicht zwischen Mensch, Tier und Wildnis ins Wanken. "Land der Berge“ begleitet Hirtinnen wie Anna, Jäger, Biobauern und Naturschützer, die sich in den Bergen für ein Miteinander einsetzen. Zwischen traditionellem Hirtenleben, rauer Natur und großen Beutegreifern erzählt die Dokumentation von Mut, Hingabe und neuen Wegen im Umgang mit dem Wolf. Bildquelle: ORF/Framearts/Leopold Fuchs
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Land der Berge
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