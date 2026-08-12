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Land der Berge

Von Hirtinnen und Wölfen

ORF IIIStaffel 1Folge 457vom 12.08.2026
Von Hirtinnen und Wölfen

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Land der Berge

Folge 457: Von Hirtinnen und Wölfen

45 Min.Folge vom 12.08.2026

Wenn der Wolf zurückkehrt, gerät das fragile Gleichgewicht zwischen Mensch, Tier und Wildnis ins Wanken. "Land der Berge“ begleitet Hirtinnen wie Anna, Jäger, Biobauern und Naturschützer, die sich in den Bergen für ein Miteinander einsetzen. Zwischen traditionellem Hirtenleben, rauer Natur und großen Beutegreifern erzählt die Dokumentation von Mut, Hingabe und neuen Wegen im Umgang mit dem Wolf. Bildquelle: ORF/Framearts/Leopold Fuchs

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