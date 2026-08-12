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Land der Berge

Bergsteigerdörfer in Bayern und Kärnten: Vom Leben in Kreuth und Mauthen

ORF IIIStaffel 1Folge 456vom 12.08.2026
Bergsteigerdörfer in Bayern und Kärnten: Vom Leben in Kreuth und Mauthen

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Folge 456: Bergsteigerdörfer in Bayern und Kärnten: Vom Leben in Kreuth und Mauthen

45 Min.Folge vom 12.08.2026

"Weniger, aber dafür besser!“ lautet das Credo der Bergsteigerdörfer Kreuth in Bayern und Mauthen in Kärnten. Beide setzen auf sanften Tourismus, regionale Unterkünfte und den Schutz ihrer einzigartigen Natur. Statt großer Hotelanlagen steht die nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt. Das bewahrt die alpine Landschaft, stärkt die lokale Wirtschaft und macht die Orte zu attraktiven Reisezielen – zu jeder Jahreszeit. Bildquelle: ORF/ipFilm

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