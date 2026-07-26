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Postenschacher und Kammerkaiser: Tritt Ruck z'ruck?

ServusTVStaffel 6Folge 25vom 26.07.2026
Postenschacher und Kammerkaiser: Tritt Ruck z'ruck?

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Folge 25: Postenschacher und Kammerkaiser: Tritt Ruck z'ruck?

77 Min.Folge vom 26.07.2026

Zu Gast bei Katrin Prähauser: Bernhard Heinzlmaier, „Exxpress“-Kolumnist, Jan Fleischhauer, Kolumnist, Eric Frey, Journalist beim „Standard“ und Barbara Tóth, „Falter“-Redakteurin.

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