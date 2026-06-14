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Steuern, Sparen, Schröpfen: Wie gerecht ist dieses Budget?

ServusTVStaffel 6Folge 22vom 14.06.2026
Steuern, Sparen, Schröpfen: Wie gerecht ist dieses Budget?

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Folge 22: Steuern, Sparen, Schröpfen: Wie gerecht ist dieses Budget?

82 Min.Folge vom 14.06.2026

Zu Gast bei Katrin Prähauser: Franz Schellhorn, Direktor der Agenda Austria, Christian Hafenecker, FPÖ-Generalsekretär, Rudi Fußi, SPÖ-naher Kommunikationsberater und Eva Glawischnig, ehemalige Grünen-Chefin.

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