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Brennpunkt Europa: Jetzt Klimaschutz um jeden Preis?

ServusTVStaffel 6Folge 26vom 02.08.2026
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Folge 26: Brennpunkt Europa: Jetzt Klimaschutz um jeden Preis?

92 Min.Folge vom 02.08.2026

Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Ralf Schöllhammer, Politologe, Tessa Szyszkowitz, Journalistin beim „Falter“, Niko Paech, Nachhaltigkeitsforscher und Birgit Kelle, Publizistin.

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