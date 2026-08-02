Brennpunkt Europa: Jetzt Klimaschutz um jeden Preis?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 26: Brennpunkt Europa: Jetzt Klimaschutz um jeden Preis?
92 Min.Folge vom 02.08.2026
Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Ralf Schöllhammer, Politologe, Tessa Szyszkowitz, Journalistin beim „Falter“, Niko Paech, Nachhaltigkeitsforscher und Birgit Kelle, Publizistin.
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