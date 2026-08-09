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Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Ansturm auf Ceuta: Wie schutzlos ist Europa?

ServusTVStaffel 6Folge 27vom 09.08.2026
Ansturm auf Ceuta: Wie schutzlos ist Europa?

Ansturm auf Ceuta: Wie schutzlos ist Europa?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 27: Ansturm auf Ceuta: Wie schutzlos ist Europa?

86 Min.Folge vom 09.08.2026

Zu Gast bei Michael Fleischhacker: Peter Sichrovsky, Journalist und Autor, Michael Kyrath, Unternehmer und Terror-Opfer, Eva Glawischnig, Polit-Beraterin und Andras Szigetvari, Journalist beim „Standard“.

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Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
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Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

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