Mauscheln, Klagen und Kassieren: Wer braucht diesen ORF?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 14: Mauscheln, Klagen und Kassieren: Wer braucht diesen ORF?
86 Min.Folge vom 19.04.2026
Der ORF kommt nicht zur Ruhe: Ex-Generaldirektor Roland Weißmann will ihn auf vier Millionen Euro verklagen, die Kanzlerpartei ÖVP will Weißmanns Nachfolgerin Ingrid Thurnher offenbar loswerden und durch Ex-Vizekanzlerin Susanne Riess ersetzen, und die Redakteursvertretung spricht dem Stiftungsrat sein Misstrauen aus und fordert die Entpolitisierung des Küniglbergs. Kann dem ORF eine Reform gelingen? Und haben die politischen Intrigen Einfluss auf die Berichterstattung?
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