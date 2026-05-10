Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Posten, Possen und Prozesse: Wie sauber ist unsere Politik?

ServusTVStaffel 6Folge 17vom 10.05.2026
Posten, Possen und Prozesse: Wie sauber ist unsere Politik?

Posten, Possen und Prozesse: Wie sauber ist unsere Politik?Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 17: Posten, Possen und Prozesse: Wie sauber ist unsere Politik?

78 Min.Folge vom 10.05.2026

Jetzt ist schon wieder was passiert: Nach dem Amtsmissbrauchs-Schuldspruch gegen August Wöginger und dessen Rücktritt als ÖVP-Klubobmann fliegen in der Regierung die Fetzen. Denn die ÖVP steht weiterhin zu Wöginger – und wirft den Neos im Gegenzug die Besetzung des Europäischen Rechnungshofs mit Gerald Loacker vor. Sind die politischen Transparenzversprechen mehr als bloße Lippenbekenntnisse? Ist die Justiz politisiert und auf dem linken Auge blind?

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 6 Staffeln und Folgen