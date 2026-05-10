Posten, Possen und Prozesse: Wie sauber ist unsere Politik?Jetzt kostenlos streamen
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Folge 17: Posten, Possen und Prozesse: Wie sauber ist unsere Politik?
78 Min.Folge vom 10.05.2026
Jetzt ist schon wieder was passiert: Nach dem Amtsmissbrauchs-Schuldspruch gegen August Wöginger und dessen Rücktritt als ÖVP-Klubobmann fliegen in der Regierung die Fetzen. Denn die ÖVP steht weiterhin zu Wöginger – und wirft den Neos im Gegenzug die Besetzung des Europäischen Rechnungshofs mit Gerald Loacker vor. Sind die politischen Transparenzversprechen mehr als bloße Lippenbekenntnisse? Ist die Justiz politisiert und auf dem linken Auge blind?
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